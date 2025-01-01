Собянин: Москва развивается, несмотря на происки врагов

Сергей Собянин в программе "Наш город. Диалог с мэром" подвел итоги года для столицы. По его словам, Москва живет в период СВО и всевозможных санкций, поэтому для жителей важны мирное небо над головой и мирная жизнь.

"Чтобы продолжала развиваться экономика, были доступны рабочие места, была хорошая зарплата. Чтобы мы чувствовали себя в мирном городе и жили как раньше. С другой стороны, мы должны сделать все, чтобы помогать ребятам на фронте, помогать городам-побратимам, промышленности. Нам все это удалось. Что-то было непросто. Но в целом нам удалось. И мы продолжаем развивать город, несмотря на происки врагов", - сказал Собянин в эфире канала "ТВ Центр".

Ранее в среду мэр подписал постановление, согласно которому социальные выплаты москвичам с 1 января будут увеличены на 5,5%. Минимальный размер пенсий с городской доплатой в Москве составит 25850 рублей. Кроме того, в 2025 году отдельные категории граждан получат единовременные выплаты к праздничным памятным датам, в том числе 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Размеры этих выплат будут определены отдельными решениями мэра.