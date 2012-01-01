Собянин рассказал о развитии Московского метрополитена

Сколько будет Москва жить – столько и будет развиваться метро. Об этом Сергей Собянин рассказал в эфире программы "Наш город. Диалог с мэром". По его словам, москвичи видят, что появляются новые станции - не проходные, а первоклассные по качеству и архитектуре.

Мэр столицы озвучил и сроки строительства новых веток метрополитена.

"Активно продолжаем строить участки, в первую очередь, Троицкой линии – до "Коммунарки". До нового года, надеюсь, закончим основные работы по "Коммунарке". В начале следующего года поезда поедут с пассажирами", - сообщил Собянин.

Рублево-Архангельская ветка также находится в активной стадии по строительству, в 26-27 году основные этапы будут закончены. К 2030 году завершат основные работы на Бирюлевской ветке.

В сентябре мэр сообщил, что доля новых поездов в столичном метро к 2030 году увеличится до 95%. С опорой на пожелания пассажиров и машинистов улучшаются технические характеристики вагонов метро.