"Космическая цифра": Собянин признал проект МЦД успешным

Сергей Собянин в эфире программы "Наш город. Диалог с мэром" рассказал о будущем Московских центральных диаметров. Крупнейший проект по развитию железнодорожного сообщения недавно отметил пятилетие.

"Проект МЦД удался. За пять лет мы перевезли миллиард пассажиров. Космическая цифра. Ежедневно полтора миллиона человек перевозят диаметры. Построили более 80 первоклассных вокзалов, в планах построить еще 40", - отметил глава города.

Ранее мэр рассказал о развитии навигации в московском транспорте. Она помогает пассажирам выбрать оптимальный маршрут и спланировать пересадки. В городе уже есть навигационные карты с графическими изображениями зданий, парков и других знаковых объектов. Пиктограммы на указателях помогают пассажирам воспринимать информацию, выстраивать удобные маршруты на линиях метро или МЦД.