Путин: Инфляция в России составила 8,8% в годовом выражении

Владимир Путин в среду выступает на форуме "Россия зовет". Президент сообщил, что инфляция в России в годовом выражении составила 8,8%.

ВВП за 10 месяцев этого года вырос на 4,1%. Главным же результатом в экономике России за последние несколько лет президент назвал ее структурное изменение.

По словам Путина, рост экономики позитивно отражается на бюджетной системе. Профицит бюджета страны оказался около ₽2,5 трлн, а расходы составили менее 35% ВВП.

Эти показатели, считает глава государства, говорят о том, что Центробанк и правительство проводят сбалансированную политику.