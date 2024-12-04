Путин: Планы нанести стратегическое поражение России потерпели крах

России хотели нанести стратегическое поражение, однако эти планы потерпели крах. Об этом в среду заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".

По словам российского лидера, наша страна укрепляет связи с перспективными партнерами. В то же время экономика России не только преобразилась, но и демонстрирует структурные изменения.

"После сложного периода российская экономика не просто полностью восстановилась, но и обеспечивает качественные структурные изменения, что чрезвычайно важно, а может быть вообще является самым главным, самым главным результатом нашей работы в сфере экономики за последние два-три года", - сказал Путин (цитата по РИА Новости).

Ранее по итогам саммита ОДКБ Путин заявил, что Европа перестала существовать как независимый центр мировой политики.