Собянин: Промышленные территории стали центрами притяжения

Сергей Собянин в программе "Наш город. Диалог с мэром" рассказал о проектах особой экономической зоны "Технополис Москва", в частности - о развитии промышленной территории "Руднево".

Собянин отметил, что центр задумывался, чтобы дать работу проживающим в Некрасовке и Люберцах. Микрорайоны строились, как в советское время, не создавались рабочие места, этого оставлять так было нельзя.

Сегодня это один из крупнейших промышленных центров, здесь расположились и "Алмаз-Антей", и "Яковлев", и Центр разработки беспилотных аппаратов. По словам мэра Москвы, построенные корпуса сразу же заполняются. Эти шесть созданных центров, в том числе и "Руднево", притягивают людей. Здесь они могут найти работу и все необходимое – детские сады, прогулочные зоны.

В октябре Владимир Путин и Сергей Собянин открыли площадку практической подготовки колледжей Москвы в "Руднево". Учиться там будут операторы беспилотных систем, машиностроения и электроники. Уже в этом году программу освоят три тысячи студентов из 15 колледжей столицы.