Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы

В России зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы на фоне многих западных государств.

Он составляет всего 2,3%, заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на форуме ВТБ "Россия зовет!". На Западе эти показатели равны 7% или более.

Проблема молодежной безработицы в принципе перестала существовать, подчеркнул российский лидер.

"Молодежная безработица - это проблема в очень многих странах мира. У нас тоже такая проблема существует или, точнее сказать, уже существовала. Здесь уровень безработицы ниже 9%", - сказал Путин, добавил, что в некоторых регионах уровень молодежной безработицы достигал 20-25%.

Ранее Путин оценил рост числа занятых в высокотехнологичных отраслях промышленности. Количество занятых в IT-сфере выросло на 8,1% в сентябре по сравнению с предыдущим годом.