Путин оценил занятость россиян в IT-сфере

Владимир Путин оценил рост числа занятых в высокотехнологичных отраслях промышленности. По данным президента России, количество занятых в IT-сфере выросло на 8,1% в сентябре по сравнению с предыдущим годом.

Как сообщил российский лидер, выступая на форуме "Россия зовет!", выросло число занятых и в обрабатывающей промышленности – на 3,9%. При этом ВВП в прошлом году вырос на 3,6% - и этот рост сосредоточен в обрабатывающих областях производства, подчеркнул президент.

Путин отметил, что во многих странах мира существует проблема молодежной безработицы. В России такая проблема, можно сказать уже, существовала: по данным главы государства, уровень безработица ниже 9% - хотя ранее достигал 25%, передает ТВЦ.