"Будут новые волны, под них надо оставлять заделы": Собянин оценил ход реновации

Сергей Собянин ответил на вопросы столичных жителей в рамках программы "Наш город. Диалог с мэром". Речь зашла, в частности, о программе реновации.

"Мы никого не заставляли. Было голосование с жесткими принципами. Часть помещений занимал бизнес, которому вообще плевать на реновацию. Но те, кто хотели войти в программу, они вошли. Это долгосрочный проект. Это годы, десятки лет. Переселяются в новые дома миллионы жителей. На старте возникла проблема - оказалось, что строить новые дома негде. Мы работали точечно, волна за волной. Хотя в некоторых районах это сделать было архисложно. И новые волны реновации точно будут. Под них надо оставлять заделы. Работать спокойно, планомерно", - отметил глава города.

Ранее мэр сообщил, что дома по программе реновации проектируются с использованием современных конструктивных решений. Усовершенствованы инженерные системы и тепловая защита зданий. Исследования показывают, что в сравнении со старым жильем новостройки потребляют в два раза меньше энергии.