Лия Ахеджакова ляпнула лишнее после спектакля в США

Лия Ахеджакова, несмотря на свой внушительный возраст, продолжает активно работать. Сейчас актриса находится в Америке. В Лос-Анджелесе артистка сыграла спектакль "Мой внук Вениамин". В Сети распространилось видео, как 86-летняя Ахеджакова, принимая букеты от восторженных зрителей, вдруг сказала: "Слава Украине!", сообщает телеграм-канал SHOT.

В Сети бурно отреагировали на ролик с ляпнувшей лишнее артисткой. Одни интернет-пользователи раскритиковали Ахеджакову в пух и прах, другие сочли, что актриса просто постепенно впадает в деменцию.

Отметим, что осенью прошлого года актрису просили проверить на спонсирование ВСУ и по статье о дискредитации армии. Поводом стало появление актрисы с украинским флагом на сцене в немецком Бремене. Впрочем, сама Ахеджакова утверждала, что флаг ей дал некий провокатор во время выхода на поклоны. Она подумала, что это простой шарфик.

К слову, статьи о дискредитации в КоАП и УК предусматривают наказание от штрафа до 100 тысяч рублей до лишения свободы до семи лет.