Собянин обозначил сроки завершения программы реконструкции поликлиник

В рамках программы "Наш город. Диалог с мэром" Сергей Собянин рассказал о развитии столичного здравоохранения, в частности - системы поликлиник.

"Изначально мы наметили полную реконструкцию двухсот столичных поликлиник. Оснастить технологиями, дополнить специалистами. Когда мы стали подходить к окончанию реализации этой программы, поняли, что останавливаться на этом нельзя. И включили в программу еще 140 поликлиник. Надеюсь, в следующем году работа будет закончена", - сообщил градоначальник.

Ранее четыре года исполнилось московскому проекту "Мой администратор". Сначала он заработал в поликлиниках, а затем - в центрах амбулаторной онкологической помощи, приемных отделениях больниц и флагманских центрах экстренной помощи.

По словам мэра, сегодня более двух тысяч администраторов работают в 347 зданиях медицинских организаций города. Специалисты помогают пациентам разобраться в работе единой медицинской информационно-аналитической системы, прикрепиться к поликлинике, записаться на обследования.