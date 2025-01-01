В России с 1 января заработает долевое страхование жизни граждан

Долевое страхование жизни граждан, совмещающее страхование и инвестирование, заработает в России с 1 января 2025 года.

Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на форуме ВТБ "Россия зовет!".

"По сути здесь совмещается принцип классического страхования и инвестирования. Когда гражданин одновременно вкладывает средства в активы, получает от них доход и при этом страхует свою жизнь и здоровье", - объяснил глава государства.

Сумма долевого страхования составляет 2,8 миллиона рублей, отметил Путин.

Ранее Путин рассказал о рекордно низком уровне безработицы на фоне многих западных государств - он составляет всего 2,3%