Собянин: Дефицит кадров — один из главных вызовов для экономики

Сергей Собянин в программе "Наш город. Диалог с мэром" ответил на вопрос о том, как в столице в ближайшем будущем будут готовить рабочие кадры и бороться с их дефицитом.

По словам мэра, структура образования в России сложилась так, что у нас 2/3 выпускников учатся в вузе. Понимая потребности экономики и современные тренды, столичные власти приняли программу увеличения мест в колледжах в два раза. В планах — довести их число до полумиллиона.

"Начали в разы увеличивать прием в колледжи. Но обучить мало, нужна хорошая материально-техническая база, программы. Чтобы готовить тех людей, которые нужны экономике. Спектр специальностей у нас полный. Это большая, системная работа, поскольку дефицит кадров — это один из главных вызовов не только для Москвы, но и для страны", - сказал Сергей Собянин.

Ранее мэр рассказал, как будут развиваться московские технопарки в ближайшие шесть лет. Основное финансирование высокотехнологичных кластеров осуществляется за счет частных инвестиций. Их количество будет расти. Кроме того, планируют ввести около двух с половиной миллионов квадратных метров лабораторных, производственных и офисных площадей, что позволит вдвое увеличить мощности этих современных площадок. При этом количество рабочих мест возрастет до 150 тысяч.