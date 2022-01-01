Собянин рассказал, как Москва поддерживает Донецк и Луганск

Мэр столицы Сергей Собянин в эфире программы "Наш город. Диалог с мэром" рассказал о поддержке городов-побратимов Донецка и Луганска.

"По поручению президента и договору с нашими побратимами ведем большую работу. Ежегодно тратим более 30 млрд рублей. Восстанавливаем школы, детсады, дома, улицы", - сообщил мэр столицы.

Кроме того, ведутся работы на инженерных системах. "Впереди зимний период. Большие аварийные бригады помогут пройти зиму", - добавил Собянин.

Мэр также рассказал, что в столице создан Единый центр, чтобы решать все вопросы, которые возникают у участников СВО и их семей.

"И вопросов, связанных с трудоустройством. Можем помочь вернуться на старое место, найти новое. Можем помочь получить новую специальность. Чтобы человек нашел достойную работу", - рассказал Собянин.

С 2022 года Москва оказывает помощь по восстановлению инфраструктуры в городах-побратимах Донецке и Луганске. Сергей Собянин в рамках программы "Наш город. Диалог с мэром" ответил на вопрос о том, продолжится ли эта работа в 2025 году.

Ранее мэр назвал подвигом труд московских специалистов, которые помогают восстанавливать инфраструктуру Донецка и Луганска. Собянин отметил, что инженерная инфраструктура этих городов была в "безобразном состоянии", когда столичные специалисты приступили к работе, но уже появляются первые благоустроенные объекты.