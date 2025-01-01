Путин: Россия начнет использовать цифровой рубль с 2025 года

Президент России Владимир Путин призвал обеспечить возможность расчетов с помощью цифрового рубля в стране с 1 июля 2025 года.

"Цифровой рубль будет использоваться в расчетах в рамках бюджета со следующего года", - заявил глава государства в ходе своего выступления на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".

Цифровой рубль является третьей формой национальной валюты, первые две – наличная и безналичная. С сентября 2023 года по указанию Центробанка 13 банков России начали тестировать цифровой рубль.

Ранее Путин заявил, что инфляция в России составила 8,8% в годовом выражении. ВВП за 10 месяцев вырос на 4,1%. Профицит бюджета страны оказался около 2,5 триллиона рублей, а расходы составили менее 35% ВВП. Эти показатели, считает глава государства, говорят о том, что Центробанк и правительство проводят сбалансированную политику.