Собянин рассказал про зимний отдых в столице

Сергей Собянин рассказал в программе "Наш город. Диалог с мэром", какую инфраструктуру зимнего отдыха в этом году предлагает столица для активных жителей.

"Сотни и сотни катков, лыжня, горки, парки, которые переодеваются для встречи зимнего сезона. Огромное количество пешеходных зон украшается. Снега, правда, нет сейчас, пасмурно. Погода нас не очень балует. Зимний сезон становится все короче. В каждом районе мы открыли катки с искусственным льдом. Поставили задачу развивать лыжные трассы с освещением и искусственным снегом. Думаю, лет через пять московская лыжня будет доступна в любую погоду", - отметил градоначальник.

Ранее на этой неделе стартовал масштабный проект "Зима в Москве". На более чем 1900 локациях устроят ледовые шоу, чаепития, ярмарки, благотворительные акции. Так, на Тверской площади, главной площадке проекта, познакомят с чайными традициями столицы, в Парке Горького пройдет фестиваль "Вкусные морозы", а в саду "Эрмитаж" подготовили конкурсы, викторины и хороводы.