Путин поручил кабмину снять избыточные барьеры для бизнеса

Владимир Путин поручил кабмину снять избыточные барьеры для российского бизнеса. Президент России выступил с таким заявлением на инвестиционном форуме "Россия зовет!".

Путин призвал правительство четче расставить приоритеты в мерах поддержки, которые оказывает кабмин отраслям из федерального бюджета. Также следует продолжить донастройку нормативной базы, подчеркнул глава государства.

Президент России выступил на пленарной сессии форума ВТБ. Участники обсуждают варианты развития и укрепления финансового суверенитета страны, а также возможности партнерства с дружественными странами, передает ТВЦ.