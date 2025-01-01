Собянин: Москва должна стать лучшим городом Земли

В эфире программы "Наш город. Диалог с мэром" Сергей Собянин рассказал о стратегии развития Москвы до 2040 года. По его словам, столичные власти не ставили перед собой задачу создать документ, который "положим на полку и забудем".

"Общая идеология стратегии заключается в том, что Москва должна стать лучшим городом Земли. У нас должно быть все лучшее. И метро, и дороги, и экология, и образование, и здравоохранение. И мы упорно каждый год продвигаемся к этой цели", - сказал Собянин.

Ранее был одобрен проект бюджета Москвы на ближайшие три года. Главный финансовый документ столицы сформирован исходя из многих факторов. Учитывали в том числе стратегические планы развития до 2030 года инфраструктуры и экономики мегаполиса. Она, отметил мэр, прошла период адаптации к санкциям и сейчас показывает сбалансированный рост. Социальные расходы составят половину бюджета на 2025 год. На выплату льгот и субсидий, реализацию проекта "Московское долголетие" и другие меры поддержки жителей столицы направят почти 700 миллиардов рублей.