Путин сравнил прогресс экономики России и Европы

Владимир Путин сравнил прогнозы роста экономики в России и в странах Евросоюза. Российская экономика по итогам года может вырасти на 3,9 – 4%, заявил президент России на форуме ВТБ "Россия зовет!".

Путин отметил, что в странах Еврозоны показатель будет на уровне 1%. Российский лидер также сравнил объемы обрабатывающих отраслей в России и Германии. Президент подчеркнул, что в ФРГ ожидается падение на 4,6% - в то время как в России в этом секторе будет положительная динамика.

Ранее Путин подчеркнул, что Россия не мешала развитию западного бизнеса в стране. Российский лидер напомнил, что только четверть западных предприятий покинули российский рынок, передает ТВЦ.