Певица Лариса Долина посетила Единый пункт отбора на военную службу по контракту, который расположен на улице Яблочкова в столице. Она отметила, что в пункте очень четко налажена работа, он "работает на все 200%".

Лариса Долина рассказала, что испытывает гордость за наших военнослужащих.

"Гордость вызывает желание наших ребят рисковать своей жизнью, принимая участие в боевых действиях. Я хотела бы пожелать, чтобы они вернулись живыми и здоровыми, пусть сила, терпение, мужество их не покидают, как и не покидают вера и надежда в то, что мы победим", – подчеркнула она (цитата по АГН "Москва").

Единый пункт отбора на военную службу по контракту располагается в Москве по адресу: улица Яблочкова, д. 5, стр. 1. Чтобы посетить его, следует записаться на портале mos.ru.