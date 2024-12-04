Пашинян: Армения считает себя вне ОДКБ

Армения уже считает себя вне Организации договора о коллективной безопасности. По этой причине страна не участвует в принятии решений и документов в рамках организации, заявил армянский премьер Никол Пашинян, комментируя недавнее заявление президента России Владимира Путина о взаимодействии Еревана с ОДКБ.

Путин на прошлой неделе в Астане заявил, что нынешнее отношение Армении к ОДКБ продиктовано внутриполитическими проблемами и последствиями кризиса в Нагорном Карабахе. Российский лидер подчеркнул, что Ереван не заявлял о выходе из организации - республика сообщала, что берет паузу.

Пашинян, выступая на правительственном часе в армянском парламенте, заявил, что возвращение Армении в ОДКБ становится все более трудным - даже невозможным. По словам премьера, на самом деле Нагорный Карабах здесь ни при чем: в 2021 и 2022 годах Армения подверглась агрессии. Ситуацию Ереван обсуждал, в первую очередь, со своими союзниками, приводит заявление Пашиняна "Спутник-Армения".