Бербок заявила об обстреле вертолета бундесвера российским кораблем

Анналена Бербок заявила об инциденте с вертолетом бундесвера в Балтийском море. По данным главы МИД ФРГ, его обстрелял экипаж российского судна. Бербок добавила, что использовались сигнальные ракеты.

Как сообщает Berliner Zeitung, вертолет направлялся на разведку. Глава германского МИД сообщила об инциденте в кулуарах встречи НАТО в Брюсселе. Никаких дополнительных подробностей она не привела.

Бербок выступила с заявлением о ситуации в Балтийском море. Она заявила, что необходимо усилить наблюдение за трубопроводами и сетевыми кабелями. По словам Бербок, число гибридных атак на подобные объекты со стороны России увеличилось, так что надо расширить патрулирование для защиты критически важной инфраструктуры.