Минфин США внес в черный список пять физлиц и пять компаний

Санкционные списки Минфина США в отношении России в очередной раз расширены. В перечень внесены пять физических и пять юридических лиц.

Обновленные списки опубликованы на сайте ведомства. В сообщении указано, что санкции вводятся в основном в отношении сотрудников компании TGR Group.

По данным Минфина США, ограничения коснулись трех граждан России, гражданина Латвии и гражданина Украины. В черном списке - компания, имеющая представительства в Лондоне, Москве, Риге, Сингапуре и Стамбуле. Также в перечень попали организации из США, Таиланда, Великобритании и ОАЭ.