Европейские политики открыто пригрозили Грузии "майданом"

Европейские политики и бюрократы открыто угрожали Грузии "майданом", заявил премьер-министр Грузии По словам Ираклия Кобахидзе, угрозам не суждено сбыться, четвертая попытка организовать грузинский "майдан" провалилась. Премьер не видит каких-либо существенных рисков для страны.

Оппозиция во главе с президентом Грузии, гражданкой Франции Саломе Зурабишвили несколько ночей подряд устраивает акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси. Митинги переходят в стычки с полицией. Спецслужбы задерживают провокаторов и зачинщиков беспорядков.

По последним данным, сотрудники МВД Грузии задержали лидера оппозиционной партии "Ахали" Нику Гварамию. В офисе партии прошли обыски. В одном из офисов другой оппозиционной партии - "Дроа" - обнаружили и изъяли в большом количестве фейерверки, лазерные указки, пледы, пульверизаторы. Эти предметы митингующие используют против полицейских на демонстрациях в Тбилиси, передает ТАСС.