Эскроу-счета в ИЖС: как это работает и что нужно знать

Что такое эскроу-счета
- Эскроу-счет – это специальный банковский счет для безопасного проведения расчетов между покупателем и продавцом. Получить деньги с такого счета застройщик или подрядчик сможет только после завершения стройки и регистрации права собственности на жилой дом. Строительство объекта он ведет на собственные или заемные средства.
Эскроу-счета и частное домостроительство
- С 1 марта 2025 года механизм эскроу-счетов распространится и на строительство индивидуальных домов по договорам подряда. Это мера должна повысить интерес к сегменту ИЖС со стороны граждан и подрядных организаций.
- Понятный механизм взаимодействия между гражданами, подрядчиками и банками повысит прозрачность частного домостроения. Деньги граждан будут защищены, подрядчики смогут планировать развитие бизнеса благодаря банковскому финансированию. А банки, в свою очередь, могут предоставлять кредитные средства по приемлемым ставкам за счёт более качественного управления кредитным риском.
- Новый закон дает дополнительные гарантии сохранности средств заказчика. Также законом страхуются средства покупателя в случае банкротства банка. Компенсировать риски будет Агентство по страхованию вкладов. Для этого средства, размещенные на счетах эскроу, страхуются на сумму до 10 млн руб.
- Цифровой базой для реализации механизма счетов эскроу в ИЖС выступит портал строим.дом.рф, где все участники строительства индивидуального жилого дома могут взаимодействовать в онлайн-формате. На платформе можно найти проекты индивидуальных жилых домов, строительство которых возможно с применением безопасного счета эскроу.
Программа льготного кредитования подрядчиков
- Для поддержки нового механизма на этапе внедрения ДОМ.РФ запустил собственную программу субсидирования кредитов подрядным организациям. Она заключается в льготном кредитовании подрядчиков на строительство частных домов с использованием эскроу по ставке не выше 1% годовых. Возникающие при этом недополученные доходы банков возмещаются по программе.
- Всего планируется просубсидировать кредиты на строительство не менее 1 млн кв. м нового индивидуального жилья.
Семейная ипотека
- "Семейная ипотека" со ставкой до 6% была запущена в начале 2018 года. Максимальный размер субсидируемого кредита по программе составляет 12 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и 6 млн рублей — для остальных регионов. Первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от стоимости строительства или приобретения жилья.
- По поручению Президента России "Семейная ипотека" по ставке 6%, предусматривающая в том числе возможность строительства индивидуального жилого дома, продлена до 2030 года.
- "Семейная ипотека" — один из самых востребованных и доступных способов улучшения жилищных условий.
- Согласно обновленным условиям "Семейной ипотеки" оформить кредит на строительство индивидуального жилого дома и приобретение земельного участка могут семьи, в которых есть не менее двух несовершеннолетних детей, один несовершеннолетний ребенок в возрасте до 6 лет включительно или ребенок-инвалид. При этом построить дом можно на всей территории России, но только в рамках договора участия в долевом строительстве по федеральному закону № 214-ФЗ или договора подряда с использованием счета эскроу.
- Принятыми изменениями повышается социальность и адресность, нивелируются финансовые риски граждан от действий недобросовестных строителей.
- Программа в полной мере соответствуют существующему запросу населения: проведенные опросы ДОМ.РФ совместно со ВЦИОМ подтверждают, что основными заказчиками строительства частных домов выступают семьи с несовершеннолетними детьми.