Байдену помешали передать Киеву 24 миллиарда долларов

Запрошенные действующим главой Белого дома Джо Байденом для Украины у Конгресса 24 миллиарда долларов Киев пока не получит. Вопрос будет решаться уже при избранном президенте США Дональде Трампе, заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

По словам Джонсона, у Америки уже новый избранный президент. Так что Палата подождет и последует в том направлении, которое укажет новый верховный главнокомандующий Трамп, заявил спикер в эфире телеканала C-Span.

Байден 27 ноября тайно запросил у Конгресса дополнительные 24 миллиарда долларов для Украины. 16 миллиардов долларов пойдут на пополнение запасов США, а 8 миллиардов долларов выделят на поставки вооружений Украине.