Собянин анонсировал новые маршруты речного электротранспорта

Сергей Собянин в программе "Наш город. Диалог с мэром" рассказал о развитии регулярного речного электротранспорта.

"Ежегодно будем открывать новые маршруты. Вся акватория Москвы-реки будет охвачена. Люди стоят в очередях, чтобы попасть на трамвайчик. Москвичи любят на них кататься. Надеюсь, в следующем году запустим завод по производству этих трамвайчиков", - отметил глава города.

Ранее мэр сообщил об итогах летней навигации на Москве-реке. С апреля по ноябрь 2024 года круизные теплоходы приняли более 370 тысяч пассажиров. Среди самых популярных направлений для путешествий - Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Ярославль. На речных трамвайчиках прокатились более полутора миллионов жителей и гостей столицы.