Собянин назвал сроки завершения реконструкции спорткомплекса "Олимпийский"

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реконструкции спорткомплекса "Олимпийский". По словам мэра, это гигантский комплекс, в котором будут площадки для концертов, развлечений и занятий спортом.

"Бассейн тоже будет. Тот проект, который реализуется – это свыше 800 тысяч квадратных метров. В России таких нет. Это мегапроект, который станет центром развлечений, занятий спортом. Работы ведутся частным инвестором, за частные деньги. Надеюсь, что в 2026-м, начале 2027-го он откроет свои двери перед посетителями", - сказал Собянин в эфире программы "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр".

"Олимпийский" был построен в столице преддверии Олимпиады 1980 года. На протяжении десятилетий он был тренировочной базой порядка 20 национальных сборных команд страны, а также местом проведения соревнований по 22-м олимпийским видам спорта. Реконструкция "Олимпийского" началась в 2019 году.