Путин выступил на форуме "Россия зовет". Главное

Инвестиции российского бизнеса в основной капитал растут третий год подряд, несмотря на все проблемы, которые нашей стране пытаются создать извне. Сегодня об этом заявил Владимир Путин, выступая на 15-м московском инвестиционном форуме "Россия зовет".

Главные участники форума "Россия зовёт" - это крупные российские и международные инвесторы, которые стремятся попасть на традиционную пленарную сессию с участием президента, чтобы получить ответ на вполне себе житейский вопрос - что будет дальше происходить с экономикой нашей страны? Ведь инициаторы санкций рассчитывали уничтожить бизнес-климат в России.

"Наверное, думали, что производства закроются, тысячи людей останутся без работы на улицах. А у нас безработица 2,4 процента. Все предприятия работают. Рабочих рук не хватает. В том числе растут инвестиции из дружественных стран", - отметил Путин.

Попытки изолировать Россию, очевидно, провалились. В зал, где выступал Владимир Путин, вместились далеко не все желающие. Основная тема форума: "Будущее капитала и капитал будущего". И, судя по тому, что в кулуарах здесь не протолкнуться, многие международные инвесторы готовы вкладывать деньги в Россию. Однако заметно изменился состав участников. Всё больше гостей из Китая, Индии, Объединённых Арабских Эмиратов и стран Африки.

И настроения у них оптимистичные. "Россия - великая страна. Мы всегда заинтересованы инвестировать в Россию, потому что, я полагаю, что Россия будет первой страной в мире", - сказал Раджеш Рупани, исполнительный директор горнодобывающей компании (ОАЭ).

"Я думаю, что мы можем вести с Россией хороший бизнес, особенно в сфере сельского хозяйства. Россия привлекательна для бизнеса", - отметил Чинонсо Икечусву Эзенвуба, представитель агрокомпании (Нигерия).

Были в зале и представители западных компаний, далеко не все из них ушли из России.

"Создадим ли мы условия для тех, кто хочет вернуться? Мы специальных условий создавать не будем. Мы никого не выталкивали, никому не запрещали, наши двери открыты. Проблема в другом. Проблема в том, что за это время, за два предыдущих года, очень многие ниши, освободившиеся в результате ухода наших европейских партнёров, начали занимать и занимают активно компании из других стран. И очень быстрыми темпами, такими, которых, честно говоря, и мы сами не ожидали, идёт так называемое импортозамещение российскими брендами, число которых в разы возрастает", - сообщил Путин.

Поэтому занять свои прежние места в России тем же немецким компаниям будет сложно. Президент напомнил, что Германия и другие западные страны утратили возможность получать российские энергоносители по приемлемым ценам. Краткосрочную выгоду от этого получили США, Путин же отмечает глобальные тренды.

"Что касается этих ограничений, угроз, санкций в отношении третьих стран, которые с нами сотрудничают: вы понимаете, что происходит? Люди, которые занимаются этим, у них вроде бы хорошее образование, они всякие "оксфорды" заканчивают, "кембриджи" и так далее и вроде бы должны быть умными людьми. Но из того, что они делают, я даже не понимаю, являются ли они такими. Они своими действиями подталкивают темпы создания многополярного мира", - рассказал Путин.

И это мнение Путина здесь многие разделяют. Зашёл разговор и о долларе, доля которого в международных расчётах медленно, но верно сокращается. Российские власти, как дал понять Путин, в экономических вопросах не намерены рубить с плеча. Санкции больно ударили и по нам. Но самый сложный период страна уже преодолела.

"Конечно, необходимо сдерживать инфляцию. Пока она находится, вы знаете наверняка, на достаточно высоком уровне, у нас это 8,8 процента в годовом выражении. Чтобы добиться здесь позитивных результатов, необходимы скоординированные, совместные действия Правительства и Банка России", - сказал Путин.

Глава Центрального банка заявила на форуме, что высокой ключевая ставка будет весь следующий год, и это удержит рост инфляции.