Мишустин рассказал о поддержке аграриев

8 миллиардов рублей зарезервировано в бюджете текущего года для компенсации аграриям расходов на оплату процентов по инвестиционным займам. Об этом на заседании правительства рассказал глава кабмина Михаил Мишустин.

Господдержку получат хозяйства, которые вкладывают средства в строительство новых объектов АПК, технику, переработку сырья. Кроме того, 3,5 миллиарда рублей выделят авиаперевозчикам, в том числе тем, кто осуществляет полёты из труднодоступных мест по льготным билетам.

Речь шла и о защите прав потребителей - в тех случаях, когда людям навязывают дополнительные услуги. Например, требуют заплатить за страховку при покупке автомобилей, билетов на самолет или поезд.