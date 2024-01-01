Сергей Собянин не торопится подводить итоги 2024 года. Мэр отметил, что до его окончания еще целый месяц: так что итоги будем подводить, когда сядем за праздничный стол с бокалом шампанского.

В завершение программы "Наш город. Диалог с мэром" Собянин пожелал москвичам уверенности в завтрашнем дне. А также веры в свои таланты, с свой труд и в развитие любимого города.

Также мэр советует жителям столицы почаще улыбаться, больше общаться с близкими, родными. Собянин пожелал всем хорошего настроения – и, главное, здоровья.