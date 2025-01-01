Игра в кальмара: краткая история южнокорейского политического мини-сериала

История военного переворота в Южной Корее уложилась в несколько часов. Мини-сериал, полный драматизма, начался с того, что президент Юн Сок Ёль ввел военное положение в стране, перебросил спецназ в парламент, а парламент взял - да военное положение и отменил.

Его президентство было омрачено скандалами и политической неустроенностью, многие выражали недовольство экономической политикой и сомнительными историями, связанными с его женой. Ну подарили президентской жене как-то раз сумку за 2 тысячи сингапурских долларов. Эка невидаль! Вся история демократической Кореи - это сплошное кумовство, взятки и коррупционные разборки на вершине власти. Что за импровизацию затеял Юн Сок Ёль? Артист он талантливый. Байдену песни пел. Байден ему гитару подарил.

В западной прессе восторгаются: корейская демократия отвергла военную диктатуру! История этой демократии выглядит как политический анекдот. После Второй мировой американская оккупационная администрация передала власть в Корее как раз местной диктатуре. В 1987 президент США Рональд Рейган пишет письмо корейскому диктатору генералу Чон Ду Хвану - мол, заканчивай с диктатурой. Даешь демократию и либеральные реформы! Тот прослезился - и Корея сразу стала демократической республикой. Прямо сериал "Игра в кальмара".

Чон Ду Хвана в 90-е, кстати, приговорили к смертной казни, потом заменили ее на пожизненное заключение. Потом помиловали. Из восьми президентов демократической Южной Кореи пятерым предъявляли обвинения в коррупции, один с обрыва бросился, некоторые отправились срок мотать. Нынешний Юн Сок Ёль пока держится, но, как говорят в определенных кругах, под статьей ходит. Либо он добровольно уходит в отставку, либо получает импичмент.

И еще одна интересная деталь: вводя военное положение, Юн Сок Ёль объяснил его борьбой с силами, близкими к КНДР. Что ждет страну в 2025-м? А где-то по ту сторону 38-й параллели тихо улыбается товарищ Ким Чен Ын.

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