ПВО за ночь уничтожили 16 вражеских БПЛА

Силы противовоздушной обороны уничтожили за минувшую ночь 16 украинских беспилотников над тремя российскими регионами.

14 дронов перехвачены над Брянской областью, один – над Белгородской и еще один – над Курской.

Все беспилотники были самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

Как сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, в результате атаки врага пострадавших и разрушений нет. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков ранее написал, что дронами были атакованы три населенных пункта. Никто не пострадал, в нескольких квартирах выбиты стекла, сгорели пять автомобилей. Власти Курской области пока не комментировали атаку.

ВСУ ежедневно атакуют беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Накануне силы ПВО сбили 24 дрона.