Представлены новые герои СВО

Стало известно о новых подвигах российских военных.

Рядовой Дмитрий Зуев обнаружил вражеских диверсантов, которые направлялись в сторону наших позиций, и открыл по противнику прицельный огонь. Боевики понесли существенные потери и, бросив раненых, бежали в тыл.

Ефрейтор Андрей Скуридин при попытке ВСУ атаковать с фланга нашу штурмовую группу более трех часов отбивал контрнаступление врага. Огнем из пулемета Андрей уничтожил большую часть радикалов, неприятель был вынужден отступить. И наши передовые подразделения захватили опорник ВСУ.