В зоне СВО на различных участках фронта российские подразделения за сутки отразили более 20 контратак неприятеля. ВСУ потеряли свыше 1600 боевиков.

Расчеты гаубиц Д-30 группировки "Запад" уничтожили взводный опорник и живую силу неонацистов. Получив координаты, артиллеристы точными выстрелами поразили все намеченные цели. Бойцы выполняют задачи круглосуточно и в любую погоду. Ликвидируют технику и пехоту ВСУ на расстоянии свыше 15 километров, не позволяя противнику провести ротацию войск и доставить боеприпасы. Это позволяет продвинуться вперед нашим штурмовым группам. 122-миллиметровая гаубица надежно скрыта от вражеских дронов.

На красноармейском направлении расчет РСЗО "Град" поразил технику и скопление боевиков. Получив информацию от разведки, экипаж оперативно выдвинулся на огневую позицию и нанес сокрушительный удар. Корректировку проводили с помощью беспилотника. Все цели, находившиеся в лесополосе, уничтожены. Врагу нанесен значительный урон, а наши штурмовики тем временем перешли в наступление.