Ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Плесецк

Ракета-носитель "Союз-2.1б" успешно стартовала с космодрома Плесецк. Пуск провели российские Воздушно-космические силы в интересах Минобороны.

Как сообщили в военном ведомстве, старт состоялся в 20 часов 59 минут с космодрома в Архангельской области. Ракета-носитель среднего класса "Союз – 2.1б" вывела на орбиту космический аппарат.

Предыдущий пуск с Плесецка в интересах Министерства обороны состоялся 31 октября. С космодрома стартовала ракета "Союз-2.1а". Ранее, семнадцатого сентября, была запущена ракета-носитель легкого класса "Ангара-1.2" с военными спутниками.