Вооруженные силы России продолжают громить украинские формирования в Курской области.

Экипажи вертолёта Ка-52М в очередной раз с воздуха поддержали наши штурмовые подразделения. "Аллигатор" зашел на цель и точно нанес удар ракетами по координатам, переданным авианаводчиком. Вражеский опорный пункт вместе с личным составом был уничтожен. После этого летчики провели противо-ракетное маневрирование на предельно малой высоте и вернулись на аэродром базирования.

Расчет беспилотника ВДВ в Курском приграничье сумел провести уникальную операцию. Когда барражирующий боеприпас "Ланцет" преодолел линию соприкосновения, оператор нашего дрона определил приоритетную цель для поражения - расчет вражеского беспилотника "Фурия". Боевики возвращались в укрытие после проведения разведки наших позиций. "Ланцет" с ювелирной точностью уничтожил установку и личный состав БПЛА, не задев жилые строения.

Отлично зарекомендовала себя и наша "Молния-"2. Усовершенствованный беспилотник самолетного типа успешно поражает военную технику и скопления боевиков в приграничных районах. По своим характеристикам он не уступает "Ланцету" и способен нести до шести килограммов взрывчатки.