Лавров прибыл на Мальту для участия в совещании глав МИД ОБСЕ

Сергей Лавров прибыл на Мальту для участия в ежегодном совещании глав МИД стран ОБСЕ.

На заседании российская делегация намерена обсудить кризис в организации, накопившиеся проблемы и пути их решения. В частности, речь идет о деструктивных действиях Запада, который использует международную площадку в собственных интересах.

Кроме того, наши дипломаты потребуют объяснений по поводу невыдачи виз российским участникам на различные мероприятия ОБСЕ. И вот новый прецедент - накануне было аннулировано уже одобренное властями Мальты разрешение на въезд официальному представителю МИД Марии Захаровой.