Куба вновь погрузилась во тьму

На Кубе объявлены вынужденные выходные. Остров Свободы снова погрузился во тьму.

Сбой автоматики в среду произошел на крупнейшей в стране ТЭЦ. Это вызвало массовое отключение электроэнергии. Обесточена и столица - Гавана.

Власти принимают срочные меры по ликвидации блэкаута. На всей территории острова начали работать зоны генерации энергии. В первую очередь они должны обеспечить водоснабжение. Многие дома остались не только без света, но и без воды.

Предыдущий блэкаут на Кубе был в ноябре, тогда национальная электросистема была специально отключена из-за угрозы урагана "Рафаэль".