Гороскоп на сегодня, 6 декабря, для всех знаков зодиака

Овны

Ваш небесный покровитель Марс завтра начнет ретроградное движение. В личных проектах и любовных делах наступит долгая пауза – до конца февраля.

Тельцы

Вам может быть трудно добиваться тех результатов, к которым вы привыкли. В делах, связанных с семьей или недвижимостью, могут появиться препятствия.

Близнецы

Наступает время, когда деловая активность не приносит отдачи. К тому же документы могут теряться, а запланированные встречи срываться - будьте внимательны.

Раки

Вам с завтрашнего дня и до конца декабря будет непросто получить свои заработанные средства. Имейте это в виду и создайте подушку безопасности.

Львы

Завтра важный день - Марс начнет ретроградное движение в вашем знаке. Что ж, используйте этот период, чтобы отдохнуть и позаботиться о себе. Вы долго этого ждали.

Девы

Ретро Марс в соседнем знаке – не очень приятное явление, влияющее на самооценку. Не давайте волю своему внутреннему критику и почаще хвалите себя.

Весы

Увы, полученные ранее предложения и обещания могут оказаться забытыми. До конца года не тратьтесь на рекламу и самопродвижение, лучше отдохните.

Скорпионы

Марс в состоянии ретроградности скорректирует ваши планы относительно работы, создания семьи или начала нового дела. До конца февраля есть время все обдумать.

Стрельцы

Вы можете утратить интерес к обучению, а те, кто хочет путешествовать, столкнутся с трудностями. Если есть возможность, останьтесь дома на Новый год.

Козероги

В делах, связанных с кредитами и финансированием ваших проектов, наступит пауза. Не пытайтесь ломиться в закрытую дверь - она распахнется только в марте.

Водолеи

Марс застыл в ретроградности в секторе вашей личной жизни, поэтому свадьбы, разводы и знакомства будут отложены. Зато появится время всё обдумать.

Рыбы

Вам следует быть осторожными на тренировках – ретро Марс может спровоцировать травмы. Переключайтесь на более спокойные и щадящие занятия.