Онкобольной ведущий Николай Дроздов слег

87-летний Николай Дроздов, у которого ранее якобы был диагностирован рак предстательной железы, недавно обратился в стационар. Прославленный ведущий пожаловался на заметную слабость, при этом большую часть времени он проводит лежа в постели. В результате слегший Дроздов просто не может работать.

Телеведущему провели курс гормонотерапии. Медики также рекомендовали ему больше отдыхать и явиться на осмотр с анализами в начале следующего года, сообщает телеграм-канал SHOT.

Напомним, что о злокачественной опухоли у Николая Дроздова стало известно в начале октября. Впрочем, человек из близкого окружения ведущего эту информацию опроверг. Сам же Дроздов предпочел никак не комментировать эту новость.

Летом ведущий попал в больницу с жалобами на боли в животе. Позднее он признался, что проблемы вызвало резкое похудение. А весной Николай Дроздов сломал восемь ребер. По некоторым данным, знаменитый ведущий упал около своего дома на юго-западе Москвы, выходя из машины.