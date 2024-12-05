ВС России взяли под контроль северный берег Кураховского водохранилища

Российские войска взяли под контроль северный берег Кураховского водохранилища.

Об этом РИА Новости сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

"Город Курахово расположен на южном берегу водохранилища. Сейчас наша армия взяла под контроль северный берег Кураховского водохранилища, продвигаясь к его западным окраинам", - сообщил он.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин рассказал, что ВС России уже вошли в центр города Курахово, до полного окружения остается всего несколько километров.

В конце ноября наши войска взяли населенный пункт Новодмитровка, который расположен в Покровском районе ДНР, на правом берегу Кураховского водохранилища. На левом берегу находится город Курахово, который является одним из крупнейших опорных пунктов ВСУ в регионе.