Гарри и Меган Маркл вышли порознь в свет, и принц высказался о разводе

После того, как принц Гарри и Меган Маркл, сложив с себя полномочия и королевские обязанности, перебрались жить в США, в Сети то и дело появляются самые разные слухи, касающиеся их. Чаще всего обсуждают либо беременность супруги принца, либо их развод.

Вот и на этот раз Гарри и Меган Маркл дали повод поговорить о себе. Дело в том, что супруги вышли в свет порознь. Так, принц появился в Нью-Йорке на саммите DealBook и обсудил проблему дезинформации. В частности, он затронул тему своего "вечного" развода, сообщает телеграм-канал "Бабкин престол".

"Как видно, мы купили дом или переехали 10-12 раз, и как видно, развелись еще раз 10-12. Ну, типа, что? Сложно поспевать за всем этим, поэтому ты это как бы игнорируешь... Я очень сочувствую троллям. Их надежды крепнут и крепнут типа "ага, ага, ага", а потом ничего не происходит. Мне их жаль, искренне жаль", - высказался Гарри.

В свою очередь, Меган Маркл прибыла в Лос-Анджелес и посетила мероприятие Тайлера Перри. Супруга британского принца появилась на красной дорожке с убранными волосами, в черном платье длиной в пол и с открытыми плечами, ниткой бриллиантов на шее и с золотым браслетом известного бренда на руке. Обручальное кольцо на месте.