Первые в сезоне сильные морозы пришли в Подмосковье

В Подмосковье этой ночью зафиксированы первые в сезоне 10-градусные морозы. Как рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, самые низкие температуры были зафиксированы в Солнечногорске, там столбики термометров опустились до -10,4°C.

В поселке Черусти, который неофициально называют "полюсом холодам Московской области", температура опустилась до -11,5°C.

В Москве этой ночью было не так холодно. Метеостанция на ВДНХ зафиксировала температуру -5,4°C.

Днем в Москве ожидается прохладная погода — -2-4°C. В Подмосковье синоптики прогнозируют от -1 до -6. Возможна гололедица, осадков не ожидается, пишет РИА Новости.