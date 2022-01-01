У больной раком Ларисы Голубкиной начались сильные боли

У звезды фильмов "Гусарская баллада" и "Сказка о царе Салтане" Ларисы Голубкиной онкология, ей присвоен паллиативный статус, поэтому 84-летняя актриса постоянно принимает специальные препараты. Однако на днях у нее начались боли. Причем настолько сильные, что даже перестали помогать лекарства. Тогда артистка, которая передвигается по дому только в инвалидном кресле, вызвала домой медиков: приехала бригада паллиативной помощи. Голубкиной выдали мощный анальгетик, который стабилизировал состояние. Сейчас она восстанавливается, сообщает телеграм-канал Mash.

По данным их коллег из SHOT, медики посоветовали Голубкиной пройти курс химиотерапии. К слову, летом знаменитая актриса проходила стационарное лечение в Боткинской больнице.

Десять лет назад в Германии Ларисе Голубкиной поставили диагноз "макроглобулинемия Вальдестрема" — вялотекущее, медленно развивающееся заболевание опухолевой природы. Эта болезнь системы крови, протекающяя с поражением костного мозга. В 2022 году Голубкина уже проходила курс полихимиотерапии, достигла ремиссии.