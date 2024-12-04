Стало известно о тайном звонке Герасимова начальнику генштаба США

Начальник Генштаба вооруженных сил России Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с председателем Комитета начальников штабов армии США Чарльзом Брауном. Москва и Вашингтон обсуждали вопросы безопасности в свете украинского кризиса, сообщили в Пентагоне.

Переговоры начальников генштабов прошли еще 27 ноября, однако известно о них стало только сейчас. Подробности беседы раскрыл представитель генштаба армии США Джерил Дорси. По его словам, Герасимов и Браун обсудили международную и региональную повестку, в том числе украинский кризис.

Дорси добавил, что инициатором разговора была российская сторона. По просьбе Герасимова Пентагон не стал объявлять о звонке широко, отметил он.

По данным источников The New York Times, одной из тем разговора был запуск "Орешника". Со слов собеседников газеты, Герасимов рассказал Брауну, что испытания были запланированы задолго до того, как администрация Джо Байдена разрешила Украине наносить удары вглубь территории России с использованием американского вооружения.

По информации телеканала ABC, еще одной темой стал вопрос снижения рисков "просчетов и эскалации между странами" из-за конфликта вокруг Украины.

Российское Министерство обороны о звонке Валерия Герасимова своему американскому коллеге не сообщало.