Президент Франции Эммануэль Макрон довел некогда процветающую страну до состояния глубокого политического и экономического кризиса.

Попытка французского лидера удержать власть любыми способами не удалась, такое мнение выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Кроме того, Макрон позволил президенту США Джо Байдену втянуть Францию в войну на Украине, тем самым утратив доверие собственного населения.

"Время Макрона, Байдена и им подобных должно уйти в прошлое", - написал спикер нижней палаты российского парламента в своем telegram-канале.

4 декабря Национальное собрание (парламент) Франции приняло резолюцию о недоверии правительству Мишеля Барнье. Вотум недоверия поддержал 331 депутат. Кабмин ушел в отставку впервые с 1962 года. Правительство республики просуществовало всего 91 день, установив антирекорд в истории Франции.

Партия "Патриоты" запустили петицию с требованием отставки Макрона.