Песков заявил о готовности России к помощи посредников по Украине

Россия готова приветствовать все посреднические усилия для переговоров по Украине.

Об этом в четверг, 5 декабря, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы готовы приветствовать все посреднические усилия", - подчеркнул представитель Кремля в беседе с агентством.

Россия намерена продолжать спецоперацию до выполнения поставленных целей. В июне президент Путин перечислил условия прекращения огня и начала переговоров: это вывод ВСУ с территории Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, отказ от присоединения к НАТО и подтверждение Украиной своего безъядерного статуса, снятие санкций, а также признание Крыма и новых регионов российскими территориями.

На Украине одним из условий возобновления переговоров с Москвой назвали возвращение к границам 1991 года. По словам руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, Киев не согласится на территориальные компромиссы.

Тем временем советники избранного президента США Дональда Трампа разрабатывают несколько планов мирного урегулирования украинского кризиса. Все они предполагают отказ Киева от части территорий.