"Она тоже должна оставаться безнаказанной?": Роднина жестко высказалась о Загитовой

Недавно в СМИ распространилась информация, будто Алина Загитова нарушила правила дорожного движения 197 раз за нынешний год. В Сети неоднозначно отнеслись к этой новости. Не осталась в стороне и прославленная фигуристка Ирина Роднина. Она жестко приложила эффектную спортсменку.

"У нас правила единые для всех граждан Российской Федерации. Играет ли ее популярность роль в том, что ее больше обсуждают, чем других менее популярных людей? Это усугубляет ее положение. Она тоже должна оставаться безнаказанной?" - задала риторический вопрос корреспонденту "ВсеПроСпорт" Ирина Роднина.

Ранее легендарная фигуристка сама оказалась в центре скандала из-за своих высказываний о жизни в Москве. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию похвасталась, что является коренной москвичкой и не понимает, как можно жить за пределами Третьего транспортного кольца.

"Все, что дальше — не знаю. Зачем ехать и жить где-то в Бирюлево? Только если тебя будет радовать московская прописка, а потом и московская пенсия", - заявила Роднина.