WSJ: Украина намерена объявить о готовности к миру с Россией

В Вашингтон прибыла делегация из Киева во главе с руководителем офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком. В столице США он встретился с высокопоставленными представителями команды Трампа, утверждает Reuters.

По данным агентства, с американской стороны во встрече приняли участие будущий помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и возможный спецпосланник по Украине Кит Келлог.

По данным Wall Street Journal, к ходе переговоров украинские делегаты сообщили о планах Киева заявить о готовности к переговорам и заключению соглашения с Россией. По данным источников газеты, Украина готова заявить о "готовности к миру", "но это должен быть устойчивый мир".

В то же время, утверждает WSJ, команда Трампа на встрече не проявила особого интереса к идее вступления Украины в НАТО, что Зеленский ранее называл жизненно важной гарантией безопасности.